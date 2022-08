Bucurestenii si turistii sunt asteptati in ultimul weekend pietonal al verii la „Strazi deschise”, 13, 14 august, cu plimbari urbane si noi activitati recreative pe Calea Victoriei si activitati sportive pe soseaua Kiseleff. Weekendurile pietonale „Strazi deschise” din zona centrala se reiau in luna septembrie. Unul dintre cele mai de... The post „Strazi deschise”: evenimente pentru 13-14 august, ultimul weekend pietonal al verii appeared first on Tabu .