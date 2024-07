Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 13-14 iulie, ținand cont de temperaturile ridicate, bucureștenii și turiștii pot opta pentru plimbari relaxante pe Calea Victoriei, pe segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, in cadrul proiectului „Strazi deschise, Bucureș

- Calea Victoriei redevine traseu pietonal, in acest weekend, in cadrul proiectului "Strazi deschise, Bucuresti - Promenada urbana", oferind bucurestenilor si celor care viziteaza orasul ocazia sa redescopere frumusetea si diversitatea arhitecturala si sa exploreze zone istorice din centrul Capitalei.

- Festivalul Fructelor de Mare ii așteapta pe brasoveni cu o explozie de arome și gusturi deosebite, la Lacul Noua . Pravalia cu Raci pregatește un adevarat festin culinar in acest weekend, in zona de agrement Lacul Noua din Brașov, unde se va desfașura Festival ul Fructelor de Mare. Evenimentul, programat…

- 1. Piscina KundaliniSituata in apropierea Parcului Tei, piscina Kundalini este o opțiune accesibila pentru toate buzunarele, conform kanald.ro. Cu tarife de 70 lei in timpul saptamanii și 100 lei in weekend, includand șezlong și prosop, aceasta piscina ofera condiții excelente pentru o zi de relaxare.…

- In acest weekend, 25-26 mai 2024, „Strazi deschise, București – Promenada urbana” intampina bucureștenii și turiștii cu un amplu program artistic: de la concerte live, workshopuri, spectacole de teatru pentru copii, demonstrații de dans pana la expoziții

- In acest weekend, 25-26 mai 2024, cu prilejul evenimentului „Strazi deschise, București – Promenada urbana”, strada Grigore Ionescu din sectorul 2 al Capitalei devine pietonala și gazduiește multiple activitați sportive și creative pentru copii, in ambele

- In weekendul 11-12 mai, Calea Victoriei devine locul unde pasionații de cultura și cei dornici de aventura se intalnesc pentru a sarbatori diversitatea și farmecul urban in cadrul evenimentului outdoor „Strazi deschise, București – Promenada Urbana” #4.

- Cu prilejul Zilei Mondiale de Lupta impotriva Astmului, Societatea Romana de Pneumologie ofera spirometrii gratuite, timp de doua zile, in Sun Plaza din Bucuresti si in Iulius Mall din Timisoara. Programul spirometriilor gratuite este sambata, 11 mai si duminica, 12 mai, intre orele 10:00 – 22:00, in…