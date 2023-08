Stiri pe aceeasi tema

- Cateva strazi sau sectoare de drum au fost blocate, vineri dupa-amiaza, in municipiul Satu Mare, de copaci doborati de o furtuna, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.

- Astazi, 30 iulie, se implinesc 15 ani de la semnarea Protocolului privind acordarea asistenței medicale de urgența in județul nostru de catre: Inspectoratul pentru Situatii de Urgența „Someș”, Serviciul de Ambulanța Județean, Spitalul Județean de Urgența și Unitatea de Primire Urgențe, in temeiul Legii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru inlaturarea mai multor copaci care s-au rupt din cauza furtunii. Este vorba despre degajarea unui arbore cazut peste 2 mașini in parcarea de la Plaiul Foii, a unui copac cazut la intrarea in comuna Vulcan, precum…

- Zeci de copaci doborati, masini avariate si acoperisuri si tigle smulse de vant reprezinta bilantul unei vijelii care s-a abatut joi, la amiaza, asupra municipiului Bistrita si a zonelor invecinate, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- Intervenții ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din comunele vrancene Garoafa și Țifești, dupa ploaia torențiala și vijelia din aceasta dupa-amiaza. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a transmis ca „pana acum nu au fost inregistrate situații deosebite. In comuna…

- O hala pentru prelucrarea lemnului din localitatea Barsaul de Sus a fost distrusa, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit de la un motor electric, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO Doi frați minori…

- Un copil in varsta de cinci ani din judetul Satu Mare a murit inecat, luni, dupa ce a mers la scaldat intr-un lac format in locul unei foste balastiere. El a fost scos din apa de pompieri, insa nu a putut fi resuscitat. Incidentul a avut loc luni, in jurul orei 14.00, intr-un lac format in fosta balastiera…