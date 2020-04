Stratul de gheaţă din Groenlanda se topeşte într-un ritm record (studiu) Calota glaciara din Groenlanda a inregistrat cea mai mare scadere dupa ritmul record de topire care a inceput anul trecut, potrivit unui studiu publicat miercuri ce subliniaza riscul unei cresteri accentuate a nivelului marilor provocate de schimbarile climatice, informeaza Reuters.



Aceasta topire masiva a fost cauzata nu doar de temperaturile ridicate, ci si de modele de circulatie atmosferica, devenite mai frecvente din cauza incalzirii globale, fapt care sugereaza posibilitatea ca oamenii de stiinta sa fi subestimat aceasta amenintare pentru stratul de gheata, au descoperit autorii.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat miercuri arata o topire alarmanta a calotei glaciare din Groenlanda, fiind vorba de cea mai mare scadere dupa ritmul record de topire care a inceput anul trecut. Topirea rapida a straturilor de gheața, provocata de schimbarile climatice, va duce inclusiv la cresterea accentuata a…

- Aceasta topire masiva a fost cauzata nu doar de temperaturile ridicate, ci si de modele de circulatie atmosferica, devenite mai frecvente din cauza incalzirii globale, fapt care sugereaza posibilitatea ca oamenii de stiinta sa fi subestimat aceasta amenintare pentru stratul de gheata, au descoperit…

- In Rusia s-au raportat joi 1.459 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai mare bilant zilnic de la inceputul epidemiei de COVID-19, iar numarul total de cazuri a depasit astfel 10.000, informeaza Reuters. S-au confirmat inca 13 decese, iar numarul mortilor a ajuns la 76, a anuntat…

- COVID-19. Cu cele 563 de decese anuntate miercuri dupa-amiaza, numarul total al mortilor de coronavirus a ajuns in Marea Britanie la 2.352. Numarul total al britanicilor infectati cu COVID-19 este acum de 29.474, in crestere cu 4.324, martii fiind raportate 25.150 de cazuri. Potrivit Ministerului…

- Tragedia provocata de noul coronavirus crește pe zi ce trece in Spania. Statul iberic a inregistrat, in noaptea de luni spre marti, inca 849 de decese din cauza coronavirusului, un nou maxim si cel mai sumbru bilant zilnic de la izbucnirea epidemiei, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cresterea…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters. Numarul total al cazurilor…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca in aprilie va mari productia de petrol la un nivel record, parand ca respinge o propunere de discutie din partea Rusiei referitoare la livrari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ciocnirea dintre titanii industriei petroliere Arabia Saudita si Rusia a condus…

- Oamenii de stiinta din China care au studiat probe prelevate din nasul si gatul a 18 pacienti infectati cu noul coronavirus sustin ca acesta se comporta mai degraba ca gripa, in comparatie cu alte virusuri strans legate, ceea ce sugereaza ca se poate raspandi mult mai usor decat se credea anterior,…