- Aproape 60.000 hectare de culturi agricole infiintate in toamna, reprezentand 82% din totalul suprafetelor cultivate in judetul Galati, au fost afectate de seceta, au anuntat, joi, reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Galati. Potrivit directorului DAJ Galati, Floricel…

- Pagubele produse de seceta se extind pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului 2019, a declarat ministrul Agriculturii si...

- Cea mai grava seceta din ultimul secol a distrus 1,6 milioane hectare de culturi agricole in Romania. Cum vor fi despagubiți fermierii O suprafața de 1,6 milioane de hectare de culturi agricole este calamitata de seceta, 941.000 de hectare fiind deja verificate, a declarat, luni, ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca din primele evaluari exista aproape un milion de hectare de culturi afectate de seceta in Romania, iar unii fermieri se gandesc sa reinsamanteze pentru a-si diminua pierderile, informeaza Agerpres.

- Programul IMM Invest are printre obiective refacerea echilibrului intre creditul bancar si cel comercial, raportul fiind acum de 1 la 3 intre acestea, a declarat, joi, Tanase Stamule, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, la o conferinta. "Ce am observat noi.…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a Secției de Boli Infecțioase de pe Alba Iulia au fost stopate. Motivul? Pandemia de COVID 19! Președintele CJ BN și-a cerut iertare pacienților internați acolo pentru condițiile din spital. CAND s-ar putea relua lucrarile: La inceputul lunii noiembrie 2019 s-a…

- OMS avertizeaza: “Pandemia COVID-19 este departe de a se termina”. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atentia ca pandemia coronavirusului nu s-a terminat si nici nu este aproape de final. “Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful…

- Vești proaste pentru agricultorii din Romania. Lipsa ploilor afecteaza sever culturile de cereale, o spune chiar ministrul Agriculturii Adrian Oros. Aproximativ 2,9 milioane de hectare sunt afectate de seceta.