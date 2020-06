Strategie pentru spaţiu: Moscova denunţă ''agresivitatea'' americană Ministerul de Externe rus a denuntat vineri ''agresivitatea'' americana, dupa ce Washingtonul a publicat noua sa ''strategie de aparare in spatiu'', relateaza AFP. Potrivit acestei strategii publicate miercuri de Pentagon, Statele Unite vor sa impiedice China si Rusia sa preia controlul spatiului si se bazeaza pe aliatii lor pentru a-i ajuta, inclusiv financiar, sa realizeze acest obiectiv. Acest ''document confirma agresivitatea politicii Washingtonului in domeniul spatial'', a reactionat vineri diplomatia rusa, intr-un comunicat, insistand asupra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

