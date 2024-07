Guvernul va aproba, in sedinta de joi, printr-o hotarare, Strategia Nationala in domeniul Inteligentei Artificiale 2024-2027. „Strategia Nationala in domeniul Inteligentei Artificiale (SN-IA) are obiectivul de contribui la strategia Romaniei privind adoptarea tehnologiilor digitale in economie si societate in conditii de respectare a drepturilor omului si de promovare a excelentei si increderii in IA. SN-IA va sprijini administratia publica centrala din Romania sa sustina, in mod fundamentat, eforturile de standardizare, operationalizare si reglementare a dezvoltarii IA si de potentare a efectelor…