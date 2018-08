Stiri pe aceeasi tema

- Celebra mașina cu numere de inmatriculare anti-PSD se vinde. Bolidul marca Audi a fost scos la vanzare pe un site de profil, scrie inpolitics.ro.Conform sursei citate, mașina este scoasa la vanzare de cateva zile contra sumei de 26.000 de euro. Amintim ca numerele M...E PSD au starnit un adevarat…

- Dorin Mateut a implinit azi 53 de ani. Fosta mare glorie a lui Dinamo si a echipei nationale, cel care facea sa se auda pe stadioane "Do-rinnnn Ma-teee-o!", nu mai e implicat in fotbal. Totusi, in primavara a acordat un amplu interviu pentru ProSport in care le-a dezvaluit...

- Municipiul Targu Jiu va gazdui, in premiera, in acest an, Turneul Final de Streetball. Competitia va avea loc la inceputul lunii viitoare si va reuni 24 de echipe in Piata Prefecturii din Targu Jiu. Competitia va...

- Columbia și Anglia joaca in ultimul meci din faza optimilor de finala de la Mondial. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live de la 21:00 » Columbia - Anglia Click AICI pentru liveTEXT Click AICI pentru liveVIDEO Stadion: Otkrytiye Arena (Moscova)Arbitru: Mark Geiger…

- Concordia Chiajna abia a scapat de retrogradare, fiind prima formație peste locul de baraj. Ilfovenii pregatesc serios noul sezon de Liga 1 in speranța ca nu vor mai avea emoții și in 2018/2019. Pana sa se finalizeze transferurile, șefii Concordiei au perfectat o colaborare cu fosta echipa a lui Florin…

- Fanii senegalezi și cei japonezi au oferit o lectie de civilizație. La finalul partidei dintre Senegal si Polonia din cadrul Cupei Mondiale, incheiata cu scorul de 2-1, suporteri africani au facut curatenie in sectorul lor de la stadion.

- CFR Cluj poate caștiga azi al patrulea titlu de campioana. Daca se impune in meciul cu Viitorul, de la 20:45, va avea locul 1 asigurat, indiferent de ce face FCSB cu Astra. CFR Cluj - Viitorul se joaca duminica, ora 20:45. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2, TV Telekom 1…

- Patronul Botoșaniului, Valeriu Iftime, intenționeaza sa-l pastreze pe tehnicianul Costel Enache pe banca și in sezonul viitor. "Am vorbit cu el acum o saptamana și i-am zis ca vreau sa ramana. E important insa ce face in urmatoarele etape. Daca pierdem cu Voluntari și cu Poli Timișoara, il scot fanii…