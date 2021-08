Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul britanic Paul McCartney, in varsta de 78 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie cu momentul in care primeste doza si incurajeaza pe fiecare sa faca la fel, transmite News.ro . „Fiti moderni. Vaccinati-va!”, a scris el in explicatia care insoteste fotografia publicata pe contul urmarit…

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP, conform AGERPRES. ''In zonele in care transmiterea COVID-19 este…

- Ministerul danez al Sanatatii a declarat luni pentru postul de radio DR ca persoanele care au primit doua vaccinuri diferite impotriva COVID-19 li se va administra cea de-a treia doza dupa ce campania nationala de vaccinare va fi incheiata, relateaza Dpa, citata de Agerpres.Peste 150.000 de cetateni…

- Casa Alba a anuntat marti ca au fost depistate cazuri de infectare cu coronavirus in randul angajatilor sai complet vaccinati, printre care se numara si un inalt responsabil, transmite AFP, citand-o pe purtatoarea de cuvant a administratiei Biden, Jen Psaki.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat, duminica, ca in Romania strategia este de a creste numarul persoanelor vaccinate si nu de a administra o a treia doza celor care s-au imunizat deja cu schema completa. Declaratia vine in contextul in care Pfizer a anuntat ca va cere…

- Aplicațiile de dating vor avea funcții speciale pentru utilizatorii vaccinați anti-Covid-19. Totul a inceput la inițiativa președintelui american Joe Biden, care a creat un parteneriat cu siteurile de matrimoniale pentru a incuraja americanii sa se vaccineze. Prin aceasta ințelegere, aplicațiile vor…

- Aplicatiile populare de intalniri online, precum Tinder, Match, OkCupid, Hinge, Bumble, etc., au acceptat o initiativa a guvernului american de a lua parte in SUA la efortul de stimulare a interesului pentru vaccinarea anti-COVID-19, prin crearea unor noi functionalitati pentru persoanele vaccinate,…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Statele Unite se vor alatura unei miscari internationale impotriva extremismului online, la mai bine de doi ani dupa ce fostul presedinte Donald Trump a refuzat sa aderare, informeaza AFP. Washingtonul "se va alatura Apelului de la Christchurch de a actiona impotriva…