Strategie aberantă. Au sacrificat copiii pentru că bătrânii nu au vrut să se vaccineze Probabil fara sa vrea, un membru important al Comitetului Național de Coordonare a Vaccinarii anti-Covid a inceput sa ”dea din casa”. Astfel, aflam ca s-a decis injectarea copiilor din motivul halucinant ca ”adulții au fost iresponsabili și nu s-au vaccinat”. Deci decizia de sacrificare a copiilor a fost cauzata de imposibilitatea de a-i convinge pe […] The post Strategie aberanta. Au sacrificat copiii pentru ca batranii nu au vrut sa se vaccineze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

