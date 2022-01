Stiri pe aceeasi tema

- Doi inalti responsabili au fost destituiti duminica de autoritatile orasului chinez Xi'an (nord), unde numarul de cazuri de coronavirus este in scadere dupa 12 zile de lockdown, potrivit cifrelor oficiale publicate luni, informeaza AFP, citat de agerpres. Duminica seara, autoritatile locale au anuntat…

- Situatia locurilor libere la ATI Covid, in judetul Constanta, astazi, 17 decembrie 2021 Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din Constanta au anuntat ca astazi, 17 decembrie 2021, mai sunt 14 paturi libere la Terapie Intensiva in Spitalul Clinic Jdetean de Urgenta Constanta, din totalul de 27.…

- Zeci de elevi din Beijing au ramas inchiși in școala dupa ce profesorul lor a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conform BBC, China continua sa aplice așa-numita strategie „zero COVID” prin care orice posibil focar este izolat rapid. Din acest motiv, școala din Beijing in care a fost depistat un caz…

- Record de cazuri de Covid in Bulgaria. Nu exclud lockdown-ul total! Bulgaria a inregistrat un nou record de imbolnaviri cu Covid-19 in ultimele 24 de ore – 6.813 noi cazuri au fost raportate in țara cu cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana, aflata imediat in urma Romaniei, relateaza …

- Cetațenii austrieci nevaccinați anti-coronavirus risca sa intre in carantina. Conform noilor planuri guvernamentale, relatate de agenția DPA, acest lucru s-ar putea intampla daca situatia din unitatile de terapie intensiva se agraveaza. „Suntem pe cale sa ne impiedicam de o pandemie a celor neprotejati”,…

- Au fost inregistrate 148 de cazuri noi de coronavirus in județul Gorj in ultimele 24 de ore și un deces. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 769 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 11.068 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10.193 persoane…

- Grupul de Comunicare Strategica Dolj a facut publice datele privind elevii si cadrele didactice infectate cu noul coronavirus, dar si unitatile scolare in care acestia activeaza si masurile care au fost luate. Situația cazurilor pozitive Covid 19 in unitațile de invatamant din județul Dolj in data…