Stiri pe aceeasi tema

- PNL a transmis, sambata, pe Facebook, ca Maria Madalina Turza, Consilier de Stat PNL in cadrul Cancelariei Prim-ministrului Nicolae Ciuca si Coordonator strategic al asistentei umanitare a refugiatilor i-a prezentat Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, strategia Romaniei la criza…

- In paralel cu colectarea ajutoarelor umanitare destinate refugiaților din Ucraina, Uniunea continua acțiunile umanitare și de sprijin pentru refugiați. Astfel, Uniunea și-a triplat numarul de locuri de cazare si masa, care sunt puse la dispoziția cetațenilor ucraineni afectați de razboi, pana in…

- Reprezentantii Guvernului, ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta si ai „Code for Romania” au lansat o platforma de sprijin ce integreaza initiativa Guvernului „Ucraina – Impreuna ajutam mai mult!”.Noua platforma poate fi accesata, incepand din 11 martie, la adresa www.dopohoma.ro , fiind accesibila…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a ajuns vineri la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Vizita acesteia la Palatul Cotroceni vine in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul din Ucraina. Kamala Harris a mulțumit poporului roman…

- Conflictul militar din Ucraina continua sa se agraveze, iar situatia pare din ce in ce mai sumbra. In fata amenintarilor Federatiei Ruse, a bombelor care cad zilnic peste localitatile din Ucraina, trebuie sa fim in continuare solidari cu vecinii nostri. Romania trebuie sa se implice in efortul de a…

- Poșta Romana va transporta gratuit ajutoarele umanitare din Romania in Ucraina. „Poșta Romana continua sa se implice in sprijinul cetațenilor afectați de criza umanitara din Ucraina. Dupa oferirea spațiilor interne de cazare pentru gazduirea refugiaților, operatorul național de servicii poștale iși…

- Klaus Iohannis a participat luni, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliați și ai instituțiilor multilaterale, in contextul desfașurarii agresiunii militare nejustificate și ilegale a Federației Ruse…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…