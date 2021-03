Strategia „riscului calculat”: Cum își recapătă Danemarca libertățile, în vreme ce restul Europei se confruntă cu un nou lockdown Danemarca are inca din ianuarie una dintre cele mai mici rate de infectare din intreaga Europa, dar nu s-a grabit sa ridice restricțiile impuse in decembrie. Guvernul a preferat sa renunțe la aceste interdicții cu mare precauție, analizand fiecare detaliu, inclusiv intoarcerea elevilor la școala, pentru a evita o noua creștere a numarului de bolnavi. Deocamdata a reușit acest lucru, și in vreme ce alte țari au intrat intr-un nou lockdown, Copenhaga a anunțat marți un plan pentru ridicarea graduala a majoritații masurilor. Guvernul danez a anunțat marți un plan pentru ridicarea treptata a restricțiilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

