Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, întrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, în cazul în care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care efectueaza o vizita in tara noastra, a ajuns joi la Palatul Victoria, unde va avea o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. In cursul diminetii de joi, inaltul oficial european s-a intalnit, la Parlament, cu presedintii celor doua Camere…

- „Țin sa menționez faptul ca, dupa cum știți, ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al comisiei de la Veneția in care am foarte mare incredere. Nimeni nu trebuie sa interfereze in justiție: nici politicul, nici altcineva. Justiția trebuie sa fie independenta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, dar ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern. Premierul anterior, Mihai Tudose nu era de acord cu transferul Palatului Elisabeta catre…

- "Presedintele Romaniei poate bloca prezenta in Guvern a ministrilor cu probleme de integritate, chiar si dupa ce cabinetul Dancila va primi votul de investitura din partea Parlamentului. Cel putin acesti membri ai Guvernului PSD au o incontestabila problema de integritate: - Rovana Plumb, a carei…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…