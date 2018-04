Strategia PSD-ALDE după ce Iohannis a cerut demisia premierului “Nu inteleg acest derapaj. Presedintele nu poate sa treaca peste Parlament, chiar daca nu ii convine. E o declaratie politica si atat. Prin aceasta declaratie, presedintele deschide un razboi impotriva premierului, dar indreptat si impotriva ALDE si PSD. Am vorbit aseara cu Liviu Dragnea. Am discutat. Premierul nu trebuie sa ia mandat de la nimeni pentru a pleca intr-o deplasare externa. Eram amuzati de situatie. Presedintele vrea sa arate un rol care nu e descris nicaieri in Constitutie. Nu ne-am gandit la suspendare, dar nu putem sa nu observam ca presedintele a declansat un razboi pe chestiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

