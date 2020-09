Strategia prin care Renault România a vândut 30 de mașini pe zi Vanzarile Grupului Renault in Romania au atins un record de 30 de mașini pe zi, vehiculele Dacia și Renault fiind achiziționate de catre clienți in urma unui parcurs strict online. O parte dintre aceștia au optat și pentru livrarea la domiciliu, un serviciu opțional oferit celor care doresc sa reduca interacțiunea fizica sau efortul deplasarii la un showroom. Plata se face prin intermediul unui procesator securizat de plați „Am lansat cele doua platforme de e-Commerce in urma cu doi ani, inainte sa fim determinați de contextul special sa ne orientam catre aceasta zona. A devenit rapid un atu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

