- Romania trebuie sa iasa din „doliul” dupa forta de munca pe care a pierdut-o si sa se gandeasca cum poate fi suplinit acest deficit, sa apeleze la forta de munca mai ales din zona Asiei, a declarat, marti, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban. „Probabil trecem printr-o…

- Scaderea cifrei de afaceri inregistrata de companiile din Romania, in anul pandemic 2020, nu a fost ''atat de mare'', deoarece nu am avut un lockdown, poate doar o incetinire a activitatii, iar in domeniul HoReCa inclusiv sezonul estival nu prea a fost lovit de pandemie, a afirmat, miercuri, Mihai…

- Proiectul legii prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren in cea mai scumpa zona din București catre Camera de Comerț și Industrie (CCIR) a fost votat miercuri de plenul Senatului. Rezultatul votului a fost 81 pentru, 38 contra și 2 abțineri. Cu doar o zi in urma, proiectul primise…

- Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), a subliniat joi importanta faptului ca Romania are oportunitatea de a dezvolta portul Constanta, in contextul Green Deal al UE.

- Planul Green Deal al Uniunii Europene poate fi o oportunitate pentru Romania de a-si dezvolta portul Constanta ca nod european pentru transportul de marfa, a declarat, joi, Mihai Daraban, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), informeaza Agerpres. "De la Suez la Constanta,…

- Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie, a explicat rolul primordial avut de instituția pe care o conduce in istoria Romaniei,la cei 157 de ani de la inființare. „La 30 septembrie 1864, prin Decretul Domnesc nr. 1363, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor…