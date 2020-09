Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Romaniei devenise, la finalul anului trecut, destinația de city-break preferata de europeni. Promovarea evenimentelor și a turismului de business a fost un mare succes al Companiei Municipale Turistica...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, la o intalnire cu legumicultori si cetateni din comuna Isalnita, judetul Dolj, ca in urmatoarea perioada trebuie investite sume consistente in strategia de gestionare a apei, precum reparatiile sistemelor de irigatii, realizarea…

- Mai multe proiecte de hotarare adoptate in ședința de astazi a CJ Mureș au vizat organizarea administrativa a serviciilor de asistența sociala prestate prin intermediul DGASPC Mureș. Astfel, au fost adoptate doua documente strategice, respectiv Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale in judetul…

- Interviu cu candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Neamt Mugur Cozmanciuc a ajuns in Neamț intr-un moment in care scena politica actuala era disproporționata. Partidul Național Liberal se afla in degringolada și conducerea centrala a considerat ca trebuie adus cineva imparțial, pentru a…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice de a FRF și fost antrenor la FCSB, a vorbit despre planurile pe care echipa roș-albastra le are. Fostul antrenor a laudat strategia de la FCSB, de folosi cat mai mulți jucatori crescuți la Centrul de Copii și Juniori și s-a declarat incantat de mijlocașul…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a criticat strategia adoptata de autoritati in ceea ce priveste lupta cu coronavirusul. Acesta a spus ca modul in care se testeaza in Romania este eronat. “Strategia e gresita si o spun de aproape sase luni. Vad ca se insista in continuare pe distantare fizica, reguli folosite…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, l-a sancționat pe Vladimir Plahotniuc din cauza implicarii sale in corupție semnificativa, car a subminat statul de drept Republica Moldova. Despre aceasta ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Dereck J. Hogan, a declarat in cadrul dezbaterilor „Dialog online…