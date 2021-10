Strategia partidelor pentru moţiunea de cenzură Cu doua zile inainte ca moțiunea de cenzura depusa de PSD sa intre la vot in Parlament, partidele pun la punct ultimele detalii. Social-democrații anunța ca toți parlamentarii partidului vor fi prezenți și vor vota cu bilele la vedere, la fel ca și aleșii de la AUR. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul are șanse mai mari de 50% sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. Aceasta va fi supusa la vot marți, 5 octombrie, in plenul Parlamentului. Mai mult, premierul crede ca guvernarea PNL UDMR va rezista pana in 2024. „Haideți sa ne uitam unde suntem astazi. Tocmai…

- Premierul Florin Cîtu spune, întrebat cu cine va negocia în Parlament pentru a împiedica trecerea moțiunii de cenzura și caderea Guvernului pe care îl conduce, ca nu poate dezvalui "strategia de razboi". Despre o demisie a sa din funcție, Florin Cîțu susține…

- PSD anunta ca va vota motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva PSD anunta ca va vota motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, daca aceasta va ajunge la vot. Prim-vicepresedintele partidului, Sorin Grindeanu, a precizat ca, pâna…

- Social-democrații au decis, luni, sa boicoteze ședința Birourilor Permanente Reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor unde se discuta introducerea moțiunii de cenzura pe ordinea de zi de dezbatere și vot in Parlament.

- USR PLUS AUR egal ce? Inca nu se știe daca se poate vorbi despre o astfel de operațiune aritmetica. Sau, asta susține copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș. El raspunde, astfel, PSD-ului și afirma ca partidul sau nu are niciun proiect politic cu AUR. „Astea sunt etape, nu mergem cu povești din astea.…

- "PSD a facuta publica intenția de a depune o moțiune de cenzura acum 2-3 saptamani. Am spus atunci ca avem 204 voturi impreuna cu cei de la AUR pentru a depune o moțiune impotriva guvernului PNL-USR-UDMR. Am spus ca atunci cand vom avea 234 de voturi o vom depune (in Parlament - n.r.).Fara votul nostru…

- Liberalii aplica o strategie de tipul ”Divide și cucerește” in razboiul cu cei de la USR-PLUS și nu au de gand sa cedeze in fața amenințarilor cu moțiunea de cenzura, lansate de inca partenerii de coaliție. Surse politice ne-au explicat ca PNL va face un joc de așteptare și ii vor lasa pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…