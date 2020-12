Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a clarificat ca este mult mai bine sa fie convinși oamenii cu privire la avantajele unui vaccin COVID-19 decat sa se impuna obligativitatea vaccinarii. Țarile trebuie sa decida individual cum vor sa-și conduca campaniile de vaccinare, transmite AlJazeera. Intre timp,…

- Accesul intrerupt in timpul pandemiei de coronavirus la serviciile destinate sa combata boala transmisa de țanțari va duce la un numar cu mult mai mare de persoane ucise de malarie decat de Covid-19 in Africa subsahariana, a avertizat, luni, Organizația Mondiala a Sanatații. Peste 400.000…

- Primarul general al Capitalei sustine ca municipalitatea bucuresteana nu isi permite testarea PCR a intregii populatii din cauza costurilor ridicate. O varianta ar fi testele rapide, care costa de zece ori mai putin, a precizat Nicusor Dan. "Un test PCR este 50 de euro. Ca sa faci asta la nivelul Bucurestiului,…

- Medicul Alexandru Rafila sustine ca, cel mai probabil, cinci milioane de romani ar urma sa primeasca vaccinul anti-COVID-19 pana in vara anului viitor, in conditiile in care un prim vaccin ar urma sa fie pus pe piata cel tarziu in prima luna a lui 2021. Rafila atrage atentia asupra faptului ca Romania…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) folosește personaje din filmele de animație pentru a arata cum sa pastrezi distanta sociala și cum poti sa te distrezi in confortul casei tale. Intr-un clip postat pe pagina oficiala a OMS de pe o rețea de socializare, Gru te indeamna sa gasesti mereu lucruri distractive…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca decesele la nivel mondial ar putea atinge doua milioane inainte de utilizarea pe scara larga a vaccinului.Citește și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu: Interviu cu Gabriela Firea, primarul general al Capitalei (VIDEO) Numarul global al deceselor…

- Mike Ryan, seful programului de urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat ca sunt sanse ridicate sa se ajunga la 2 milioane de victime ale bolii COVID-19, chiar inainte sa fie distribuit un vaccin populatiei.

- Bilanțul total al deceselor s-ar putea dubla, ajungand la 2 milioane, inainte ca un vaccin sa fie folosit la scara larga cu succes. Acesta ar putea fi și mai mare fara acțiuni concertate pentru a limita pandemia, a spus astazi un reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters. „Daca…