Stiri pe aceeasi tema

- Migrația și mobilitatea externa a forței de munca din Romania se vor accentua in perioada urmatoare, anunța Guvernul in Strategia Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca 2021- 2027. Totodata, se preconizeaza un nivel ridicat de saracie și excluziune sociala, precum și dispariția unor locuri de munca…

- Raluca Turcan: „Masurile de stimulare a ocuparii și de protejare a locurilor de munca implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de alte ministere din Guvern iși arata efectele pozitive in actualele condiții de pandemie. De pilda, informațiile cuprinse in Registrul General de…

- Ministrul Parintii vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin acordarea unui stimulent de reinsertie de 1.500 de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit careia joi va fi adoptata o ordonanța…

- Parintii aflați in concediu pentru creșterea copilului vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin oferirea unui stimulent de reinsertie care va ajunge la 1.500 de lei, fata de 650 de lei cat este acum. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Tulcea a organizat, anul trecut, doar opt dintre cele 25 de cursuri de formare profesionala prevazute in Planul de activitate, scaderea fiind explicata prin masurile impuse de criza sanitara. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de directorul…

- Nicoleta Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca transferul muncitorilor din strainatate, chiar și de peste mari și țari, a devenit o soluție, inclusiv in Prahova, la lipsa forței de munca și exodul romanilor in afara graniței, in cautarea unui trai mai bun decat cel de acasa. Piața forței de munca…

- Consiliul Local al comunei Bistra a aprobat prin HCL nr. 9/2021, Planul de acțiuni și lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social, precum și alte persoane care au obligația efectuarii de ore de munca in folosul comunitații. Planul de actiuni sau de lucrari…

- Confederația Sindicala Naționala MERIDIAN și Sindicatul “Muntele” (reprezentativ la nivelul Societații Complexul Energetic S.A.) au negociat și incheiat un acord, luni, 22.02.2021, cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Raluca Turcan, privind utilizarea sumelor de plata a creanțelor salariale…