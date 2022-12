Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, marti, ca Guvernul a aprobat, in ultima sedinta, Strategia Nationala pentru promovarea egalitatii de sanse si prevenirea si combaterea violentei domestice 2022 – 2027. ”Femeile din Romania sunt in numar mare discriminate, izolate, platite prost, dezavantajate si de prea multe ori victime ale violentei domestice. Nu sunt vorbe goale, ci […] The post Strategia Nationala pentru egalitate de sanse, aprobata de Guvern. Cine sunt principalii beneficiari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .