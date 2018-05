Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern de astazi a fost adoptata…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un document strategic in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si combaterea violentei in familie, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres. "Astazi aprobam un document important in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si…

- De Ziua Internaționala a Familiei (15 mai), Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați și Comisia juridica, de disciplina si imunitati din Camera Deputaților au dezbatut și acordat un raport favorabil proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea…

- Conform unei analize a PwC Romania, aplicarea unei cote reduse a TVA de 9% pentru serviciile de recreere ar genera un impact pozitiv de aproximativ 340 de milioane de lei la bugetul de stat pana in 2021. Raportul Analiza pieței activitaților și complexelor de recreere din Romania releva faptul ca numarul…

- Domeniul agricol este unul important pentru Guvernul Republicii Moldova. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip, in cadrul ceremoniei de transmitere a unui lot de tractoare donat pentru tara noastra de catre Guvernul Japoniei.

- ING Bank Romania – creșterea cotei de piața in 2017 și dezvoltarea accelerata a businessului prin digitalizare 2017 - un an digital pentru ING Romania * Home’Bank a inregistrat 830.000 de clienți activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienți, și 69,6 milioane de logari in platforma…

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…