- Construcția stațiilor de epurare și a sistemelor de canalizare in fiecare localitate din Republica Moldova, care are mai mult de 15 mii de locuitori, este una dintre cele șapte direcții-cheie ale Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. In ultimele doua luni, documentul a fost supus consultarilor…

- Majorarea ratei de baza de catre Banca Naționala a Moldovei (BNM) are cateva efecte. „Ridicand rata de baza a avut loc o descurajare a tuturor tipurilor de imprumut, inclusiv a celor investiționale”, a constat Veaceslav Ionița, expert in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative…

- Guvernul propune pentru consultare și dezbatere publica Strategia Naționala de Dezvoltare „Moldova 2030”. In contextul actual extrem de dificil, Republica Moldova fiind afectata de crizele regionale și globale, Executivul și-a propus definirea unei viziuni de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru…

- In instituțiile de invațamint superior din Republica Moldova, cu finanțare de la bugetul de stat, vor fi admiși 8732 de tineri. Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, planurile de admitere pentru anul de studii 2022-2023. Astfel, la studii superioare de licența și studii superioare integrate este…

- Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, solicita formarea unui grup de lucru, pe langa ministerele Educației din Republica Moldova și Romania, care sa examineze posibilitatea deschiderii in Orhei a unei extensiuni a Universitații „A. I. Cuza” din Iași. Mai mult, el solicita sa fie primit in audiența…

- Comisia mediu și dezvoltare regionala a organizat, miercuri, audierea publica cu tematica managementului deșeurilor in Republica Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului și ai entitaților publice subordonate acestuia, precum și reprezentanți ai Grupului de inițiativa…

- Ministerul Culturii a anunțat despre deschiderea unei noi linii de finanțare. Este vorba despre investiții in domeniul producțiilor teatrale și spectacolelor concertistice in baza de concurs. Pentru aceasta inițiativa au fost alocate de catre Guvern, la ultima rectificare de buget, suma de 15 milioane…

- In ședința ordinara din 25 mai, consilierii județeni au aprobat ”participarea U.A.T. Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș la realizarea proiectului Construcția acoperișului Centrului de odihna și agrement pentru copii și tineret Divertis din municipiul Strașeni, raionul Strașeni aparținand…