Strategia lunetiştilor ucraineni care au ucis cel puţin 3 comandanţi ruşi de rang înalt Mai multi comandanti rusi de rang inalt au fost ucisi in Ucraina dupa ce au simtit nevoia sa se deplaseze pe linia frontului pentru a prelua controlul operatiunilor, a declarat un oficial occidental, citat de Huffington Post.Oficialii occidentali considera, de asemenea, ca este o „nebunie” faptul ca armata rusa aplica aceeasi strategie de repetare a esecurilor pe campul de lupta. Coloana rusa formata din sute de tancuri si alte vehicule care se apropie de Kiev este acum, de fapt, un urias ambuteiaj care nu a mai facut progrese de cateva zile, a declarat vineri oficialul. Se crede ca cel putin… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

