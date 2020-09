Strategia lui Tătaru: copiii, vaccinați pe șest în școli Vaccinarea anti-Covid se va face chiar in unitațile de invațamant, prin cabinetele de medicina școlara. Cel puțin așa reiese dintr-un ordin al ministrului Sanatații semnat in comun cu ministrul Educației, care prevede imunizarea elevilor in școli in ”situații epidemiologice speciale”. Gradinițele, școlile, liceele și universitațile vor fi obligate sa inființeze, fiecare, un cabinet de medicina […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

