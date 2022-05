Stiri pe aceeasi tema

- Confruntata cu intensificarea ajutorului militar occidental catre Kiev, Rusia si-a ajustat strategia in Ucraina. Vizeaza acum nodurile de aprovizionare strategice - distruge depozite de armament, bombardeaza poduri si cai feroviare, in timp ce isi urmareste in continuare obiectivul de a prelua controlul…

- Rusia si-a mutat mai la sud navele pe care le avea desfasurate in nordul Marii Negre, in urma incidentului cu crucisatorul 'Moskva', nava amiral a Flotei sale din Marea Neagra, care a fost grav avariata miercuri seara, a declarat joi un inalt oficial de la Pentagon, citat de EFE.Intr-o discutie cu presa,…

- Imaginile din satelit colectate și analizate de Maxar Technologies arata un convoi militar de blindate și tehnica ruseasca, lung de 13 kilometri, care se deplaseaza spre sud prin orașul Veliki Burluk, la est de Harkov. Orașul Veliki Burluk se afla la est de Harkov, aproape de granița Ucrainei cu Rusia.…

Marea Britanie ar putea construi pana la sapte centrale nucleare, ca parte a unei extinderi radicale a productiei autohtone de energie, dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat secretarul pentru afaceri Kwasi Kwarteng, publicatiei Sunday Telegraph, transmite Reuters.

Ambasadorul SUA la NATO susține ca inca nu exista dovezi ca Rusia iși va limita prezența militara in regiunea Donbas

- Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg a anunțat, joi, la finalul summitului extraordinar de la Bruxelles, ca aliații au convenit sa ofere sprijin logistic Ucrainei, inclusiv prin livrarea de echipamente de aparare și detectare a armelor nucleare și chimice, insa nu va trimite trupe de pace pentru…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri o serie de masuri ce au ca scop „derusificarea” economiei polozene dar și a celei europene, numite „scut anti-Putin”. Strategia ar trebui sa stopeze inflatia, sa protejeze locurile de munca și sa contracareze „santajul gazelor” din Rusia, relateaza…

- Generalul roman Dan Grecu explica, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, in ce consta „strategia haosului” sau „doctrina Gherasimov” - care sta la baza razboiului hibrid declansat de Rusia impotriva tarilor NATO - si care sunt scenariile posibile de desfasurare a conflictului din Ucraina