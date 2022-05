Strategia lui Putin, criticată de un fost colonel rus: Rușii nu pot concura cu echipamentele Ucrainei de la NATO Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderi mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel rus Mihail […] The post Strategia lui Putin, criticata de un fost colonel rus: Rușii nu pot concura cu echipamentele Ucrainei de la NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

