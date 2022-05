Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, ca Romania sprijina integrarea in UE a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia incearca sa destabilizeze Transnistria, iar daca Ucraina va cadea, trupele Kremlinului vor ajunge in capitala Republicii Moldova, a avertizat un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este de parere ca Rusia nu are de gand sa atace Republica Moldova și ca retorica de razboi in acest sens este menita mai mult sa sperie populația statelor invecinate. Geoana nu crede in ipoteza unui atac asupra Republicii Moldova. Fii la curent…

- Statul Major al armatei ucrainene a declarat luni ca supravegheaza cu circumspectie trupele ruse care stationeaza in Transnistria, regiunea separatista din estul Republicii Moldova, de teama ca Rusia le-ar putea folosi pentru a lansa un atac dinspre vest, relateaza luni DPA. Fii la curent…

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters. Fii…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, relateaza agentia EFE. Fii…

- Premierii Romaniei si Poloniei au condamnat agresiunea ilegala a fortelor armate ruse in Ucraina, a declarat, joi, la Varsovia, premierul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…