Conform strategiei de vaccinare anti-Covid-19 aprobata recent de Guvernul Romaniei, primii care vor fi vaccinați vor fi medicii și personalul medical aflat in prima linie in lupta impotriva virusului. Klaus Iohannis spune ca miniștrii și președintele țarii vor fi incluși in faza a doua a vaccinarii. „In prima linie intra personalul medical, persoanele care au boli despre care stim ca agraveaza aceasta boala provocata de noul coronavirus si personalul esential. Doar in transa a doua intra Administratia Prezidentiala, Guvernul si asa mai departe si eu cred ca lucrurile sunt bine gandite in aceasta…