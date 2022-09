Stiri pe aceeasi tema

- Criza de pe piata de energie este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta, cererea fiind mai mare decat oferta ieftina, a declarat, Zoltan Nagy – Bege, vicepresedintele ANRE. “Criza energiei este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta. Trebuie sa echilibram cererea si oferta. In…

- Anul 2022 este unul extrem de greu pentru toata Europa, cel puțin din prisma actualei crize energetice. Intr-un material publicat recent, analiștii Reuters vorbesc despre ce se intampla cu criza energetica din Europa. In opinia acestora criza s-ar putea agrava din cauza iminentei crize de lichiditați.…

- Președintele Turciei a imputat marți, intr-o conferința de presa ținuta la Ankara, actuala criza energetica din Europa sancțiunilor contra Rusiei, reluand astfel un argument permanent evocat de Kremlin. ”Europa recolteaza ceea ce a semanat. Atitudinea Europei fața de Vladimir Putin și sancțiunile au…

- Dupa cum noteaza ziarul, din cauza scaderii livrarilor de gaze din Rusia, UE a fost nevoita sa creasca cu orice preț importurile de GNL din Statele Unite, ceea ce a adus profituri fara precedent furnizorilor americani.

- Politicienii europeni au alocat deja aproximativ 280 de miliarde de euro pentru a atenua durerea provocata de creșterea prețurilor la energie pentru intreprinderi și consumatori, dar ajutorul risca sa fie eclipsat de amploarea crizei. In condițiile in care Rusia a redus livrarile de gaze și intreruperile…

- Profesor de geofizica si hidrogeologie la Graduate Center si Brooklyn College, The City University of New York si expert in inteligenta artificiala, schimbari climatice si geologia petrolului, Constantin Cranganu are vesti bune pentru cei care cred ca Europa poate scapa de dependenta de gazul rusesc.…

- In contextul in care Europa se pregateste pentru posibile probleme in aprovizionarea cu energie ca urmare a reducerii livrarilor de gaze rusesti, criza energetica prin care a trecut Japonia in urma cu un deceniu ofera lectii importante gospodariilor si companiilor, de exemplu prin diminuarea intensitatii…

- Factura totala pentru salvarea pieței energetice europene in aceasta iarna va depași cu ușurința 200 de miliarde de euro. Poate parea o afirmație nepotrivita și este, desigur, o estimare aproximativa. Dar, noteaza Bloomberg, calculul este conservator și se bazeaza pe ceea ce știm astazi. Nu acopera…