Strategia anti-anticipate / ANALIZĂ In mod normal, daca nu exista un pact secret intre așa-zișii socialiști și așa-zișii liberali, PSD are posibilitatea de a evita suprapunerea alegerilor parlamentare inainte de termen cu alegerile locale. Dar are interesul? Daca facem abstracție de scenariul vehiculat al unui meci jucat pe sub masa, raspunsul corect este ca ideal pentru PSD este ca alegerie parlamentare sa aiba loc toamna tarziu. Adica la termen. La limita insa, PSD ar putea sa se aleaga totuși cu un caștig, e adevarat ceva mai mic, chiar și in condițiile in care joaca așa cum trebuie, pe mana PNL. Prin urmare, cum va proceda… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

