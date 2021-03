Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are in vedere infiintarea Scolii de Fiscalitate, un centru de excelenta in domeniul fiscal, si realizarea unor programe comune de formare profesionala a angajatilor din sistemul fiscal impreuna cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati,…

- Reformele, masurile si investitiile propuse de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au in vedere cresterea cu 2,5% a ponderii veniturilor colectate in PIB, din perspectiva administrarii fiscale, si reducerea decalajului fiscal la TVA cu pana la 10%, pana la finalul anului 2024, potrivit…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul instituțional, la rubrica Transparența decizionala, trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul urmatorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021 – 2025) și Planul de comunicare…

- Camera Deputatilor a respins proiectul de lege privind Strategia nationala „Romania 2040”, in urma deciziei de neconstitutionalitate a CCR, anunța news.ro. Camera Deputatilor a respins miercuri, decizional proiectul de lege privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen…

- Ministrul Justiției in exercițiu, Fadei Nagacevschi, a calificat drept „iresponsabila” decizia șefei statului, Maia Sandu, de a intoarce in Parlament Legea privind aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integritații sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat șapte proiecte majore in acest an, majoritatea vizand digitalizare instituției și mutarea controalelor de la sediul firmelor la sediul organului fiscal, a declarat presedintele institutiei,...

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) iși va operaționaliza registrul fiscal electronic incepand cu data de 11 ianuarie 2021. Inițial, startul ar fi trebuit sa fie la 4 ianuarie, dar a fost amanat o saptamana. Registrul fiscal electronic va cuprinde toate conturile bancare și conturile de…

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara... Licitatie pentru vanzarea de bunuri mobile – iPhone 6 A1586