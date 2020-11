Stiri pe aceeasi tema

- Situație incredibila in București, semnalata de un telespectator Digi24. Pe o porțiune a bulevardului Timișoara din Capitala, autoritațile locale par a fi impraștiat deja sare, in cantitați generoase.

- "Autoritațile medicale (Direcțiile de Sanatate Publica) au admis in toate discuțiile purtate cu industria de slot machines ca salile de jocuri de noroc reprezinta cel mai scazut risc epidemiologic din toate activitațile care se desfașoara in spații inchise. Spre deosebire de alte sectoare, clienții…

- "Asteptam sa vedem ce rezolutii vor mai da reprezentantii BEM si BEC. Ulterior, repet, nu imi face nicio placere, suntem nevoiti sa ne adresam Parchetului care, bineinteles, va decide in functie de elementele probatorii pe care le punem la dispozitie. Vreau sa subliniez, deja nu sunt decat cateva…

- Unele solicitari de anulare a alegerilor Arhiva Foto: Razvan Stancu. Perioada post-electorala foarte agitata în România, cu numeroase contestatii si acuzatii de frauda. Biroul Electoral Central continua sa analizeze un mare numar de solicitari de anulare a alegerilor…

- Copiii nu sunt mai sensibili la infectia cu noul coronavirus (COVID-19), comparativ cu populatia generala, conform datelor existente pana in prezent. Medicul Adrian Marinescu spune ca in doar cateva zile exista posibilitatea ca starea copilului sa se schimbe. "Ei pot sa nu fie asimptomatici, pot…

- Dan Tudorache, candidatul PSD pentru un nou mandat la primaria Sectorului 1 din Capitala, a declarat luni la Digi24, despre primariile pierdute de social-democrați in București, ca greșeala a fost candidatura pe propriile picioare.„Greaseala noastra a fost ca nu am batut cu pumnul in masa…

- In lipsa exit poll-urilor in Timisoara, Dominic Fritz si Cristian Mos, candidatii USR-Plus la primarie, respectiv Consiliul Judetean Timis, au aplaudat victoria lui Nicusor Dan de la Bucuresti.

- Ludovic Orban a fost huiduit, marți, la un eveniment electoral al PNL din Sectorul 1 al Capitalei. Mai mulți protestatari au scandat la portavoci lozinci antiguvernamentale și nici premierul nu a fost scutit de acestea. „Sa nu faceți niciodata ce fac acest expronenți ai PSD, care arata ce a adus PSD…