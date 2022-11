Strat de zăpadă de câţiva centimetri pe Transfăgărăşan - Salvamontiştii recomandă turiştilor care urcă pe munte să aibă echipament de iarnă A nins, vineri dimineata, pe Transfagarasan, unde drumarii au intervenit cu plugurile. Salvamontistii spun ca a fost doar un episod de iarna si ca vremea se va incalzi pe munte, insa le recomanda turistilor care urca pe traseele montane sa aiba echipament de iarna. Aceste trasee se vor inchide atunci cand va exista risc de producere a unor avalanse, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro BACK TO TOP…

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata in zona varfului Papusa (2.504 m) din Masivul Retezat, dupa ce a alunecat pe un jgheab de zapada inghetata si s-a dus la vale aproximativ o suta de metri, a informat, duminica, Serviciul Public Judetean Salvamont Hunedoara. Fii la curent cu cele mai…

- Un tanar este cautat, duminica, de salvamontistii din Hunedoara in Masivul Retezat, dupa ce s-a despartit de grupul cu care era si a incercat sa coboare pe versantul nordic al Varfului Papusa, dar a alunecat de zapada inghetata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara le recomanda turistilor sa fie prudenti daca intentioneaza sa vina la munte la acest sfarsit de saptamana, in conditiile in care pe creste s-a depus un strat subtire de zapada, iar timpul de parcurgere al unui traseu creste din cauza conditiilor meteo si a faptului…

- Un ciclist a fost grav accidentat, luni seara, pe un traseu de ciclism albastru, a informat Serviciul Local Salvamont Poiana Brasov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Salvamontistii din Arges anunta ca in zona montana inalta ninge, iar pe Transfagarasan s-a asternut un strat de zapada de trei centimetri. Temperaturile au scazut sub zero grade. ”Va recomandam sa circulati cu prudenta pe Transfagarasan. Ninge la peste 1800 m altitudine”, a scris, luni seara, pe Facebook,…

- Ucraina s-ar putea confrunta cu dificultați in aprovizionarea cu energie in iarna urmatoare, a declarat pe 12 septembrie, a declarat reprezentantul Secretarului General al ONU, Stephane Dujarric. El a menționat ca ONU depune eforturi pentru a atenua posibilele consecințe. Fii la curent cu…

- Salvamont Poiana Brasov anunta, joi seara, ca o turista epuizata, echipata inadecvat, a fost coborata de pe munte de salvatorii montani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Salvamont Romania anunta ca, sambata, s-a inregistrat un ”numar ingrijorator de mare” de evenimente pe munte, echipele avand 31 de interventii, cele mai multe in Busteni, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…