Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna puternica, insoțita de caderi de grindina a lovit sudul Bulgariei. Stratul de gheața depus a avut aproximativ 20 de centimetri. In mai multe sate, casele au fost avariate și recoltele compromise. In regiunea Tvardișko, a cazut grindina de marimea unei mingi de tenis. Mulți agricultori au semnalat…

- Vremea extrema se manifesta și in sudul Bulgariei, care a fost lovit de o furtuna foarte puternica, insoțita de caderi de grindina. Stratul de gheața depus a avut aproximativ 20 de centimetri. In mai multe sate, casele au fost avariate și recoltele compromise.

- Cu 26% din PIB venituri fiscale (inclusiv contribuții de asigurari) colectate in anii ultimi, Romania se situeaza cu mult in spatele statelor aflate la un nivel similar de dezvoltare, Polonia (cca. 36% din PIB) sau Ungaria (cca. 36,3% din PIB) și chiar in urma Bulgariei, cu 30,6% din PIB, potrivit…

- Vremea și-a facut din nou de cap vineri dupa-amiaza, dupa o saptamana in care au fost mai multe zile cu avertizari meteo cod galben de vreme instabila. Pe la ora 17.30, locuitorii din mai multe zone au primit mesaje Ro-Alert de cod portocaliu: „grindina de dimensiuni medii, vijelie, frecvente descarcari…

- Din nefericire, nu optimistii au avut dreptate, ci cei care povesteau la Bruxelles si in alte capitale cu forta de decizie in spatiul euro-atlantic, ca va veni momentul in care dependenta strategica a Europei fata de importurile energetice din Rusia, cu deosebire de gaze naturale, va fi folosita de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Romania nu este afectata in acest moment de decizia Gazprom de a opri furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia. Potrivit premierului, consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie, iar pentru perioada de iarna asiguram un import de aproximativ 20%…

- Elena Udrea poate fi extradata in Romania, decizie in prima instanța a Tribunalului din Sofia. Decizia poate fi atacata cu apel. La un tribunal din Sofia a inceput marți procesul pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Elena Udrea, care se afla in arest preventiv in Bulgaria, a cerut instanței bulgare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania nu este in situația de a ramane fara gaz, spune premierul Nicolae Ciuca. Acesta a subliniat faptul ca țara noastra are ca „prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american”.…