Strănută Coldea… Răcește Kovesi! ” Sa va fie frica, Coldea se ridica” titram anul trecut pe 27 iunie, intr-o perioada in care toata ”lumea buna” a sistemului și a politicii deopotriva se culca deja pe ”urechea” ejectarii definitive a lui Florian Coldea din viața publica a Romaniei. Iar omul aflat la butoanele operative ale principalului serviciu secret timp de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Analistul politic Cozmin Gusa cere o ancheta interna in SRI dupa ce Dorin Iacob, fost consilier al lui Traian Basescu si al lui Virgil Magureanu, a dezvaluit ca fostul director adjunct al SRI Florian Coldea ar fi indosariat detalii „cu potential de santaj din viata si activitatea” magistratilor din…

- Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, a ajuns, marți, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), unde a fost citat ca martor in ultimul dosar deschis pe numele fostului procuror Mircea Negulescu. La intrarea in parchet, Coldea nu a raspuns intrebarilor…

- Fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea este audiat marti la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. In aceste momente, Coldea se afla la sediul Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. El nu a facut declaratii in legatura cu motivul audierii…

- Florian Coldea, cel care a fost director adjunct al SRI, intra pe mana procurorilor de la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, anunța Antena 3.Coldea va fi audiat marți, la ora 11. Tot SIIJ este cea care a decis reținerea lui Mircea Negulescu, fost procuror DNA, pentru ca…

- Analistul politic Cozmin Gușa vorbește intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook despre eforturile disperate ale premierului Ludovic Orban de a racola parlamentari pentru a obține eșuarea moțiunii de cenzura. De negocieri se ocupa, potrivit lui Gușa, Florian Coldea, reactivat de premier,…

- Joi, 25 iunie, Liviu Dragnea i-a oferit un interviu fostei sale colaboratoare Anca Alexandrescu, in prezent realizatoare tv la Realitatea Plus. Acesta a adus in discuție numele Vasile Dancu și l-a asociat cu Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi și statul paralel. Puțini au remarcat, insa interviul publicat…

- Sorina Matei are in spate o cariera agitata si mai mult decat controversata: a fost data afara de B1 TV pentru "propaganda rusa", fiind susținuta de institutii media precum Sputnik, o publicatie online care ataca cu regularitate SUA și sprijina acțiunile rușilor, fiind un principal instrument de…

- Cozmin Gușa ii critica duminica pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Orban in legatura cu masurile de relaxare, aratand imagini conform carora pe stadionul mare din Cluj s-au rugat și cantat circa 500 de neoprotestanți , asta in vreme ce, de exemplu, suporterii nu pot participa la meciuri.…