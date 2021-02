Straniul caz al câinilor albaștri din Rusia devine și mai straniu: Au apărut câinii cu blana verde (VIDEO) Mai multe imagini cu haita de caini albaștri din Rusia au devenit deja virale pe rețelele sociale. Cazul straniu al cainilor care iși faceau veacul langa o uzina chimica abandonata, la 370 de kilometri est de Moscova, a facut inconjurul lumii. De data aceasta a mai aparut ceva la fel de straniu. Potrivit autoritaților ruse, cainii din Dzerzhinsk s-ar fi colorat cu albastru de la substanțele chimice abandonate in uzina chimica, ei fiind perfect sanatoși și adaptați situației. Iata ca de data aceasta au „intervenit” și cainii verzi, circumstanțele fiind asemanatoare. Cainii verzi au fost gasiți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia incearca sa rezolve misterul cainilor cainilor vagabonzi cu blana de un albastru stralucitor a atras atenția utilizatorilor de internet din Rusia. Mai mulți caini au fost fotografiați zilele trecute in timp ce se plimbau prin zapada in orașul orașului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova.…

- Fotografiile cu cainii care se plimbau prin zapada, in orașul orașului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova, au starnit reacții pe rețelele social media. Unii s-au amuzat comparand cainii cu personaje de desene animate, alții și-au aratat i ingrijorarea ca viața animalelor fara stapan ar putea…

- Fotografiile cu cainii care se plimbau prin zapada, in orașul orașului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova, au starnit reacții diverse pe rețelele social media. In timp ce unii s-au amuzat comparand cainii cu personaje de desene animate, alții și-au aratat indignarea și ingrijorarea ca viața…

- Pisicile și cainii vor fi testate pentru Covid-19 in cazul in care manifesta simptome specifice infecției, a anunțat administrația din Seul, capitala Coreei de Sud, scrie hotnews . Decizia vine la cateva saptamani dupa ce Coreea de Sud a raportat primul caz de Covid in randul animalelor, la un pui de…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- UPDATE – Sustinatori ai activistului rus de opozitie Aleksei Navalnii au declarat ca acestuia i-a fost interzis accesul la un avocat inca de duminica, 17 ianuarie, dupa ce a fost arestat imediat dupa sosirea sa la Moscova. Corespondentul BBC transmite ca fundatia anticoruptie a lui Aleksei Navalnii…

- Situația creata la Societatea pe Acțiuni Gemeni, ce deține cladirea istorica din centrul capitalei, devine tot mai aprinsa, cu cat se apropie data la care Curtea Suprema de Justiție ar urma sa se pronunțe pe un aspect din tot acest dosar. Cazul a fost examinat și de catre Curtea Europeana pentru Drepturile…