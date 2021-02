Straniu: Haită de câini cu blana albastră, în Rusia (VIDEO) Fotografiile cu cainii care se plimbau prin zapada, in orașul orașului Dzerzhinsk, la 370 de kilometri est de Moscova, au starnit reacții pe rețelele social media. Unii s-au amuzat comparand cainii cu personaje de desene animate, alții și-au aratat i ingrijorarea ca viața animalelor fara stapan ar putea fi in pericol, potrivit The Moscow Times . Cel mai probabil, cainii au fost expuși la substanțele chimice dintr-o fabrica abandonata din apropiere, fabrica care producea plexiglas și acid cianhidric. Lucrurile sunt de fapt serioase Cainii vagabonzi se plimba adesea in apropierea cladirilor fabricii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

