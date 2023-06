Autoritațile din Targoviște au prezentat macheta noului stadion ce se va ridica in oraș, in condițiile in care ”Eugen Radulescu” tocmai au fost finalizat, dupa 4 ani de chin. Targoviște nu a reușit sa iși rasplateasca fanii din punct de vedere sportiv pentru ca a retrogradat in Liga 2, chiar la primul meci pe care l-a susținut pe noul ”Eugen Radulescu”, arena care s-a aflat in reconstrucție de patru ani și care parea ca nu se mai termina. Investiția totala a fost de 15 milioane de euro. Pentru ca ”Goe a fost cuminte”, edilii orașului s-au gandit sa mai faca inca un stadion – Dambovița Arena! La…