- Serialul „Povești de familie” aduce și de data aceasta telespectatorilor intamplari ce pot deveni adevarate lecții de viața. Descopera ce s-a intamplat in episodul difuzat in data de 23 martie 2022.

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona Garii de Nord au observat, aseara, un barbat care statea in intersecția strazilor General I. Dragalina cu Republicii și consuma bauturi alcoolice. Trecand la legitimarea acestuia și verificarea in baza de date au constatat ca barbatul, pe nume B.M.L., de…

- Un barbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a omorat-o pe femeie la care locuia in chirie. Tragicul evenimentul a avut loc in municipiul Constanta. Barbatul a lovit-o pe femeie cu pumnii, iar in urma ranilor suferite victima a murit in scurt timp. Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a…

- Cei trei minori care au omorat un om al strazii și-au aflat sentința. Aceștia au fost condamnați pentru savarșirea infracțiunii de omor intenționat a unui om al strazii (art.145 alin.(2) din Codul penal), cu stabilirea unei pedepse sub forma de inchisoare pe un termen de 6 ani și 8 luni, cu ispașirea…

- Romanul „Strania poveste a unui pian” scris de salajeanul Mirel Taloș a primit premiul „Cartea anului” din partea Uniunii Scriitorilor din Romania-Filiala București. „Dragi prieteni, sunt bucuros sa va spun ca romanul meu, „Strania poveste a unui pian”, a primit premiul „Cartea anului” din partea Uniunii…

- V-a fost rece acasa, in aceasta perioada? Ați fost nevoiți sa porniți centrala termica mai des sau sa mai puneți o patura pe dumneavoastra? V-ați imbracat mai gros? Daca in confortul de acasa ne-a fost frig, gandiți-va ce a insemnat gerul de zilele acestea pentru oamenii strazii. Direcția de Asistența…

- Politistii tulceni ancheteaza cazul unui barbat care, fiind intins pe carosabil, a fost lovit mortal, marti seara, de o masina pe drumul european E87, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Victima, are 42 de ani si este din Tulcea, iar soferul masinii - un barbat de 44 de ani din localitatea…

- In data de 01 ianuarie a.c., polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați de catre fratele barbatului cu privire la faptul ca, din 25 decembrie 2021, Crainic Marcel Vasile a disparut de la o ferma din Cicarlau și pana in prezent familia nu a mai reușit sa ia legatura cu acesta. Semnalmentele barbatului:…