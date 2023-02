Stiri pe aceeasi tema

- Prevazute sa inceapa in data de 11 februarie, la Istanbul (Turcia), Campionatele Balcanice de seniori in sala, competitie la care Romania urma sa fie reprezentata de 15 sportivi, au fost anulate, urmare a cutremurelor care au indoliat Turcia si Siria. „In urma incidentelor petrecute in Turcia, Ministerul…

- "In contextul situatiei dezastruoase din Turcia si Siria, in numele Parlamentului, mi-as dori sa facem o donatie pe care sa o trimitem intr-un cont creat de Ambasada Turciei in Romania si sa sprijinim populatia afectata de cutremurul din 6 februarie", a spus, in plenul Camerei Deputatilor, deputatul…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Cunoscutul seismolog, Gheorghe Marmureanu, a spus daca ar putea fi afectata sau nu Romania de cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria.”Nu, niciodata cutremurele din Turcia nu produc efecte ca influența pe zona Vrancea. Nu!”, a declarat categoric seismologul Gheorghe Marmureanu, la Realitatea…

- Uniunea Europeana a mobilizate de urgența zece echipe de cautare și salvare a victimelor in urma celor doua mari cutremure care au lovit Turcia in mai puțin de 12 ore și care au afectat și Siria. Zece țari, printre care și Romania au trimis salvatori in zonele lovite de seisme.

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante, luni, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria, precum si insanatosire grabnica persoanelor ranite."Gandurile noastre se indreapta catre victimele si familiile acestora dupa cutremurul devastator care a lovit…

- Crucea Rosie si Prefectura Suceava au incheiat campania de strangere de fonduri pentru familiile sinistrate, dupa explozia care a afectat blocul din cartierul Burdujeni, la inceputul lunii decembrie. Oamenii au donat 12.600 de lei, iar Crucea Rosie a pus diferenta in asa fel incat fiecare dintre cele…