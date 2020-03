Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi isi vinde autostrada!

Situatia este critica in Suceava, care risca sa se transforme intr-un Bergamo al Romaniei, si din cauza greselilor facute la spitalul judetean din localitate, unde 90 de medici si asistente s-au infectat cu noul coronavirus, iar mai multi bolnavi au decedat.



Pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana.



In acest scop, Stefan…