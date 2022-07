Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Millie Bobby Brown spune ca o catalogare a serialului drept doar un thriller SF ar fi superficiala, caci „Stranger Things“ trateaza probleme reale – spre exemplu, personajul pe care il interpreteaza, Unsprezece, se confrunta cu „stresul posttraumatic si traumele din copilarie“. Unul dintre cele…

- Netflix confirma ca lucreaza la o versiune cu reclame care va costa mai putin, dupa mai multe indicii oferite in acest sens. Co-directorul executiv de la Netflix, Ted Sarandos, a confirmat, in cadrul unui interviu acordat la Cannes Lions, faptul ca serviciul american de streaming vrea sa lanseze o versiune…

- Melodia "Running Up That Hill" cantata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice la 37 de ani de la lansare. Aceasta melodie din 1985 cunoaste o noua tinerete de mai multe saptamani datorita succesului serialului "Stranger Things" de pe Netflix:, sezonul 4, care este difuzat…

Serialul "Stranger Things 4 Volumul 2", creat de fratii Duffer, va fi disponibil din 1 iulie pe Netflix.

- Sezonul 4 din Stranger Things se lanseaza vineri pe Netflix. Iata primele imagini! Dupa ce sezonul 3 i-a lasat pe fani cu multe semne de intrebare, sezonul 4 din Stranger Things se lanseaza vineri pe Netflix. Noutatea consta in faptul ca acest sezon va avea doua parți. Prima se numește „Volumul 1” și…

- Deși nu a fost dezvaluit niciun trailer pentru moment, elementele intrigii din sezonul urmator ii incanta deja pe fanii serialului „Emily in Paris” de pe Netflix. Spoiler alert! De la anunțul Netflix despre sezonul 3 al serialului de succes Emily in Paris, din luna ianuarie, fanii și-au facut predicții.…

Serialul „Stranger Things 4, Volumul I", creat de fratii Duffer, va avea premiera pe 27 mai, la Netflix. Al doilea volum va fi lansat la 1 iulie, relateaza News.ro.