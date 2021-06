Ștrandul termal din Lovrin, redeschis pentru timișeni De vineri, 18 iunie, a fost redeschis strandul termal din Lovrin, cu respectarea masurilor de igiena si distantare impuse de pandemia de coronavirus. Ștrandul primariei dispune de un bazin cu apa termala, foișor cu gratar, o plaja cu nisip, gazon, șezlonguri și terenuri pentru tenis și fotbal. Pentru a intra la strandul din Lovrin, adultii […] Articolul Ștrandul termal din Lovrin, redeschis pentru timișeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

