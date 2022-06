Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, Muzeul Satului Banatean din Timisoara devine gazda unui eveniment care aduce laolalta muzica, gastronomia si divertismentul, in cadrul The Carnival, care se va desfasura in perioada 20 – 22 mai. Pe cele trei scene de la fața locului vor urca peste 20 de artiști naționali…

- Finala Ligii Naționale de baschet feminin se joaca intre campioana la zi, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, și FCC Baschet UAV Arad, dupa regula „cel mai bun din cinci partide", scorul general fiind acum 2-2. Meciurile 3 și 4 s-au disputat in „Sala Victoria" din Arad și au fost caștigate de […] Articolul…

- Razboiul din Ucraina va provoca „cel mai mare șoc asupra prețurilor tuturor marfurilor” din ultimii 50 de ani, a avertizat Banca Mondiala, care a adaugat ca preturile la alimente si energie ar putea ramane la un nivel ridicat pana la sfarsitul anului 2024. Potrivit unei noi prognoze a Bancii Mondiale,…

- Banca Mondiala estimeaza ca preturile la alimente si energie, a caror crestere a fost agravata de razboiul din Ucraina, ar putea ramane la un nivel ridicat timp de mai multi ani, cel mai probabil pana la finele lui 2024.

- Semifinalele Cupei Romaniei la fotbal au loc in doua manșe, iar ultimul meci din tur s-a disputat miercuri, 20 aprilie, la „Sepsi Arena" din Sfantu Gheorghe, unde gruparea locala, Sepsi OSK, a invins cu 2-1 pe Universitatea Craiova (FOTO, duel intre Marius Ștefanescu și Jovan Markovic – cel cu numarul…

- Sfarșitul lunii aprilie ne aduce un fenomen astronomic inedit, vizibil si din Romania. Ploaia de meteoriti Lyride a inceput de cateva zile, iar punctul maxim va fi atins in curand. Ploaia de stele cazatoare, Lyridele, va putea fi observata cel mai bine pana pe 30 aprilie 2022. Desi ploile de meteoriti…

- Federația Rusa și Ucraina sunt printre cei mai importanți producatori de marfuri agricole in lume. Ambele țari sunt exportatoare nete de produse agricole și ambele joaca roluri de lider in aprovizionare pe piețele globale de produse alimentare și ingrașaminte, unde proviziile exportabile sunt adesea…

- La sfarsitul primei saptamani din postul Pastelui, bisericile din tara s-au umplut de enoriasi. Zeci de credinciosi au mers sa asiste la liturghie si sa primeasca Sfanta Impartașanie.