- Un craiovean de 28 de ani a murit, astazi, dupa ce a cazut de la etajul unui bloc de pe Calea București, zona ”Rotonda”. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca, cel mai probabil, este vorba de o sinucidere. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 17. ”In cursul acestei zile, in jurul…

- Clujenii care locuiesc pe strada Maceșului au facut numeroase cereri sa se monteze praguri de sol în zona în care locuiesc, înca cererile, de mai bine de un an, au fost lasate fara raspuns. Oamenii se tem ca din cauza mașinilor care circula cu viteze amețitoare, caprioarele care…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația…

- E nebunie in Vama Nadlac. Cozile de mașini se intind pe kilometri intregi, iar oamenii stau cu orele sa treaca de punctele de control. Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II este aglomerat, luni dimineata, pe sensul de intrare in tara, calatorii fiind nevoiti sa astepte cel putin 180 de…

- Coada de sute de persoane la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Oamenii au venit inca de dimineața pentru a fi testați de COVID-19. Astfel s-au format randuri fara a se respecta distanțarea sociala.

- Experții de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA anunța ca inotul in apa cu clor nu reprezinta un pericol și o modalitate de infectare cu noul coronavirus. Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va ucide virusul – spun experții americani in sanatate publica, potrivit New York Post…

- Aproximativ 200 de oameni s-au revoltat, sambata, la Vama Nadlac, dupa ce au stat ore in sir la coada, pe ambele sensuri de trecere a frontierei, potrivit hotnews.ro. Oamenii au imbrancit jandarmii chemati sa mentina ordinea la granitasi au strigat: "Hotii!", "Lasati masinile sa treaca" si…

- Conform informațiilor despre originea coronavirusului, multe studii au aratat ca virusul și-a avut originea intr-un liliac insa a trebuit sa infecteze un alt animal inainte sa poata infecta omul. Primele cazuri de infectare la om au fost raportate in Wuhan in luna decembrie a anului trecut.