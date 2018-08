Strămoșii comunicațiilor Francezii au facut niște sapaturi arheologice și au gasit la vreo 50 m adancime resturi de fire de cupru. Dupa ce au fost cercetate cu atenție de oamenii de știința, s-a tras concluzia ca stramoșii francezilor, galii, pusesera la punct o rețea de telefonie subterana. La aceasta neașteptata veste, nemții, ca sa nu ramana mai […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

