La Festivalul Internațional de Film Transilvania, producțiile cinematografice indiene au stralucit, adjudecandu-și cele mai prestigioase premii. Astfel, Trofeul Transilvania a fost caștigat de filmul de debut al regizoarei Shuchi Talati, intitulat „Fetele tot fete”, iar Premiul Special al Juriului a fost acordat filmului „Fata indaratnica”, regizat de Vinothraj Palani. In același timp, filmul romanesc „Moromeții […] The post Stralucirea cinematografiei indiene la Festivalul Internațional de Film Transilvania: Premii și recunoașteri de excepție appeared first on Puterea.ro .