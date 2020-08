Stiri pe aceeasi tema

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a anunțat, vineri, ca Ungaria iși va inchide frontierele de la 1 septembrie pentru a limita creșterea numarului de imbolnaviri cu Covid-19, iar ungurii care se intorc in țara din strainatate vor trebui sa intre in carantina. Gergely Gulyas a declarat…

- Ungaria isi va inchide frontierele pentru straini de la 1 septembrie pentru a limita cresterea numarului infectarilor cu noul coronavirus, a anuntat azi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, citat de Reuters, informeaza Agerpres. De la 1 septembrie strainii vor putea intra in tara doar in cazuri…

- Șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban a intrat in carantina pana cand va fi testat negativ pentru coronavirus. Acesta a participat sambata trecuta la un eveniment unde a intrat in contact cu o persoana depistata cu coronavirus, relateaza Reuters, citand un comunicat al executivului maghiar.…

- Ungaria isi va inaspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie, in conditiile in care numarul de noi contaminari este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, conform Reuters, transmite Agerpres. „Cand va incepe noul an scolar, nu vom…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat ca tara sa va inaspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie. Masura a fost luata din cauza numarului mare de noi contaminari din tarile vecine, potrivit Reuters. Conform actualelor reglementari, persoanele care se intorc in Ungaria din tari cu rate…

- Ungaria a anuntat introducerea unor reguli mai stricte incepand de luna viitoare pentru calatoriile in strainatate si a recomandat cetatenilor ei ca din septembrie sa evite calatoriile in afara tarii, ca urmare a inrautatirii epidemiei de COVID-19 in Europa, potrivit unei declaratii date miercuri…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea COVID-19, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Decizia a fost luata in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza Reuters. Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin…